Узнавайте первыми о распродажах, скидках и новых игрушках.

Бренд N1
развивающих деревянных игрушек
в России и Европе.
Лидер по объёмам продаж
Почему планшет/смартфон не полезен для ребенка?
Планшета недостаточно для развития мышления и воображения ребенка — он не задействует все органы чувств;
Игры на смартфонах не развивают пространственное мышление;
Игры с гаджетами делают детей нервными и агрессивными;
Видеоигры не развивают фантазию у детей;
Портится зрение!
Не хотят читать!
Деревянные развивающие игрушки по Монтессори Lucy&Leo
«Способность ощущать и воспринимать внешний мир, различать предметы в зависимости от их качеств — основа для развития мышления ребёнка».
М. Монтессори, всемирно известный педагог и детский психолог.
В развитии ребенка участвуют все 5 чувств: зрение, слух, осязание, обоняние и вкус. До 6 лет у детей «трогательный период», когда всё нужно подержать в руках, а то и погрызть! Игры на планшетах и смартфонах хоть и яркие, но задействуют только зрение и слух. Для развития этого недостаточно! Конечно, родителям проще отдать ребенку гаджет и заниматься своими делами. Это как фастфуд: купить бургеры и лимонад проще, чем варить детям кашку. Но точно не полезнее! Деревянные развивающие игрушки Lucy&Leo дают вам возможность сказать себе:
Я — замечательная мать, и формирую правильную среду для воспитания ребёнка
Деревянные игрушки-анти-гаджеты Lucy&Leo
Спроектированы чтобы действительно давать ребёнку всестороннее развитие
Великолепно развивает логику. Тренирует память и когнитивные способности. Обучает коммуникативным навыкам.
Развивает мелкую моторику и опорно-двигательный аппарат. Развивает зрительно-моторную координацию, пространственное мышление.
Даёт необходимые для начальной школы навыки, понимание форм и цветов. Развивает творчество и фантазию.
Играть
и никак
НЕ наигрываться!
Игрушки Lucy&Leo долго не надоедают — специально спроектированы так, чтобы хотелось возвращаться к ним снова и снова. Придумывать новые занятия, новые игры, просто крутить в руках. Это не типичные яркие игрушки из пластика, которые надоедают также быстро, как надувные шарики — сдуваются.
А высокое качество производства гарантирует игрушкам Lucy&Leo большой срок службы: наиграются старшие — перейдет по наследству к младшим...
Правильные материалы для тактильного воспитания
Материалы игрушек Lucy&Leo — бук и каучуковое дерево (гевея). Текстура этих пород дерева даёт наиболее приятные и правильные тактильные ощущения.
Льняная ткань не только приятная на ощупь, но и гипоаллергенная
Самые безопасные лаки и краски на водной основе — не имеют запаха, не вызывают реакции, можно даже грызть.
Игрушки Lucy&Leo абсолютно безвредны для детей — это подтверждают европейские сертификаты безопасности и качества
Интересно взрослым и детям
Играем всей семьёй!
Дизайнеры, инженеры-технологи и профессиональные детские психологи вместе придумывают игрушки Lucy&Leo, чтобы сделать их максимально увлекательными и полезными. Это не просто «яркая погремушка на пять минут», а затягивающее занятие — не хочется выпускать из рук!
Реально интересно играть взрослым и детям. Игрушки-антигаджеты для РОДИТЕЛЕЙ! Заставят отцов отвлечься от своих гаджетов и поиграть вместе с малышами
Отвлечь и быстро успокоить перевозбудившегося ребёнка перед сном
Занять детей во время долгой поездки в транспорте
Lucy&Leo - игрушки из дерева №1 в России с 2012 года
Lucy&Leo — ТОП-5 европейский бренд игрушек из дерева. Создан дизайнерами из Испании и Франции.
Ежемесячно мы продаем десятки тысяч игрушек как в Европе, так и в России. Доверие тысяч родителей по всему миру — лучшая оценка качества наших игрушек! У нас есть все необходимые европейские сертификаты безопасности и качества.
Lucy&Leo — безусловный лидер российского рынка деревянных игрушек. Как LEGO среди конструкторов, только в сегменте развивающих игрушек из дерева.
Где купить?
Купить игрушки Lucy&Leo онлайн с доставкой по России можно в официальном магазине Lucy&Leo: