Узнавайте первыми о распродажах, скидках и новых игрушках.

 О бренде Lucy&Leo
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Анти-Гаджеты Lucy&Leo
Бренд деревянных игрушеĸ №1 в Европе
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О бренде

Бренд N1 развивающих деревянных игрушек в России и Европе.
Лидер по объёмам продаж

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Почему планшет/смартфон не полезен для ребенка?

  • Планшета недостаточно для развития мышления и воображения ребенка — он не задействует все органы чувств;

  • Игры на смартфонах не развивают пространственное мышление;

  • Игры с гаджетами делают детей нервными и агрессивными;

  • Видеоигры не развивают фантазию у детей;

  • Портится зрение!

  • Не хотят читать!

Деревянные развивающие игрушки по Монтессори Lucy&Leo

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«Способность ощущать и воспринимать внешний мир, различать предметы в зависимости от их качеств — основа для развития мышления ребёнка».

М. Монтессори, всемирно известный педагог и детский психолог.

В развитии ребенка участвуют все 5 чувств: зрение, слух, осязание, обоняние и вкус. До 6 лет у детей «трогательный период», когда всё нужно подержать в руках, а то и погрызть! Игры на планшетах и смартфонах хоть и яркие, но задействуют только зрение и слух. Для развития этого недостаточно! Конечно, родителям проще отдать ребенку гаджет и заниматься своими делами. Это как фастфуд: купить бургеры и лимонад проще, чем варить детям кашку. Но точно не полезнее! Деревянные развивающие игрушки Lucy&Leo дают вам возможность сказать себе:

Я — замечательная мать, и формирую правильную среду для воспитания ребёнка

Деревянные игрушки-анти-гаджеты Lucy&Leo

Спроектированы чтобы действительно давать ребёнку всестороннее развитие

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Интеллект

Великолепно развивает логику. Тренирует память и когнитивные способности. Обучает коммуникативным навыкам.

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Физическое развитие

Развивает мелкую моторику и опорно-двигательный аппарат. Развивает зрительно-моторную координацию, пространственное мышление.

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Эстетическое воспитание

Даёт необходимые для начальной школы навыки, понимание форм и цветов. Развивает творчество и фантазию.

Играть и никак
НЕ наигрываться!

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Игрушки Lucy&Leo долго не надоедают — специально спроектированы так, чтобы хотелось возвращаться к ним снова и снова. Придумывать новые занятия, новые игры, просто крутить в руках. Это не типичные яркие игрушки из пластика, которые надоедают также быстро, как надувные шарики — сдуваются.

А высокое качество производства гарантирует игрушкам Lucy&Leo большой срок службы: наиграются старшие — перейдет по наследству к младшим...

Правильные материалы для тактильного воспитания

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Материалы игрушек Lucy&Leo — бук и каучуковое дерево (гевея). Текстура этих пород дерева даёт наиболее приятные и правильные тактильные ощущения.

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Льняная ткань не только приятная на ощупь, но и гипоаллергенная

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Самые безопасные лаки и краски на водной основе — не имеют запаха, не вызывают реакции, можно даже грызть.

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Игрушки Lucy&Leo абсолютно безвредны для детей — это подтверждают европейские сертификаты безопасности и качества

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Интересно взрослым и детям

Играем всей семьёй!

Дизайнеры, инженеры-технологи и профессиональные детские психологи вместе придумывают игрушки Lucy&Leo, чтобы сделать их максимально увлекательными и полезными. Это не просто «яркая погремушка на пять минут», а затягивающее занятие — не хочется выпускать из рук!

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    Реально интересно играть взрослым и детям. Игрушки-антигаджеты для РОДИТЕЛЕЙ! Заставят отцов отвлечься от своих гаджетов и поиграть вместе с малышами

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    Отвлечь и быстро успокоить перевозбудившегося ребёнка перед сном

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    Занять детей во время долгой поездки в транспорте

Lucy&Leo - игрушки из дерева №1 в России с 2012 года

Lucy&Leo — ТОП-5 европейский бренд игрушек из дерева. Создан дизайнерами из Испании и Франции.

Ежемесячно мы продаем десятки тысяч игрушек как в Европе, так и в России. Доверие тысяч родителей по всему миру — лучшая оценка качества наших игрушек! У нас есть все необходимые европейские сертификаты безопасности и качества.

Lucy&Leo — безусловный лидер российского рынка деревянных игрушек. Как LEGO среди конструкторов, только в сегменте развивающих игрушек из дерева.

Где купить?

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Купить игрушки Lucy&Leo онлайн с доставкой по России можно в официальном магазине Lucy&Leo:

  • Ответим на любой вопрос о деревянных игрушках
  • Уточним наличие нужной модели в магазинах
  • Поможем подобрать игрушку по возрасту ребенка
  • Поменяем игрушку на новую, если вам попался брак. И не важно, где она куплена, как давно и есть ли чек!

Узнавайте первыми о распродажах, скидках и новых игрушках.

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