Узнавайте первыми о распродажах, скидках и новых игрушках.

«Способность ощущать и воспринимать внешний мир, различать предметы в зависимости от их качеств — основа для развития мышления ребёнка».

М. Монтессори, всемирно известный педагог и детский психолог.

В развитии ребенка участвуют все 5 чувств: зрение, слух, осязание, обоняние и вкус. До 6 лет у детей «трогательный период», когда всё нужно подержать в руках, а то и погрызть! Игры на планшетах и смартфонах хоть и яркие, но задействуют только зрение и слух. Для развития этого недостаточно! Конечно, родителям проще отдать ребенку гаджет и заниматься своими делами. Это как фастфуд: купить бургеры и лимонад проще, чем варить детям кашку. Но точно не полезнее! Деревянные развивающие игрушки Lucy&Leo дают вам возможность сказать себе:

Я — замечательная мать, и формирую правильную среду для воспитания ребёнка